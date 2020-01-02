В Благовещенске в гараже нашли мертвыми двоих мужчин

02.01.2020, 9:21, Разное

в Благовещенске в одном из гаражей обнаружили мертвыми двоих мужчин, сообщают правоохранители. Местные жители 63 и 48 лет были найдены без видимых признаков смерти, по данному факту начата доследственная проверка сотрудниками СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел 1 января. Работники полиции при первичном осмотре тел не выявили явных признаков насильственной смерти. Наиболее вероятной версией гибели мужчин называется отравление выхлопными газами. Тела переданы на экспертизу для установления точной причины смерти.

На данный момент обстоятельства и причины гибели местных жителей устанавливают работники правоохранительных органов, ведется расследование, подробности станут известны позже.



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