Опубликованы снимки внедорожника УАЗ «Хантер» после тюнинга

Отечественные специалисты продемонстрировали уникальный экземпляр тюнингованного внедорожника УАЗ «Хантер», который получил множество схожих элементов с немецким аналогом Mercedes-Benz G-Class.
Отличием от базовой версии стал уникальный обвес, специальный окрас кузова, тонированные стекла, а также увеличенные арки с новыми колесными дисками. Специалисты постарались максимально точно передать размеры, тем самым выполнив качественную доработку, не уступающую заводской точности подгона деталей.
Напомним, модель отечественного внедорожника УАЗ «Хантер» выпускается с 2003 года, однако единственная приостановка производства была отмечена в 2014 году, когда автомобиль модернизировали в части экологичности и безопасности на дорогах.
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