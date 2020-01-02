Ferrari начали копировать идеи Mercedes для болидов

02.01.2020, 9:14, Новости дня

Компания Ferrari зафиксировала, что минувший год стал не самым удачным в рамках соревнований Формула-1.

В связи с этим, было принято решение перенять некоторые идеи по внешнему виду у главного конкурента — немецкой компании Mercedes. Вместе с тем  эксперты ранее указали, что гоночные болиды от Ferrari слабее в части прижимной силы. Инженеры компании признали, что последние доработки не принесли должного результата для успешных заездов.

Вместе с тем позже приняли решение выпустить новый болит, который смог бы получить существенные улучшения по упущенным деталям. В Сети опубликовали снимки модели, которая получила название Progetto 671 и представляет собой видоизмененную модификацию концепта от Mercedes.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри. Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика