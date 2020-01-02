Ferrari начали копировать идеи Mercedes для болидов

Компания Ferrari зафиксировала, что минувший год стал не самым удачным в рамках соревнований Формула-1.

В связи с этим, было принято решение перенять некоторые идеи по внешнему виду у главного конкурента — немецкой компании Mercedes. Вместе с тем эксперты ранее указали, что гоночные болиды от Ferrari слабее в части прижимной силы. Инженеры компании признали, что последние доработки не принесли должного результата для успешных заездов.

Вместе с тем позже приняли решение выпустить новый болит, который смог бы получить существенные улучшения по упущенным деталям. В Сети опубликовали снимки модели, которая получила название Progetto 671 и представляет собой видоизмененную модификацию концепта от Mercedes.

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