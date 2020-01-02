Александр Песков рассказал о желании, чтобы его мама не видела его мертвым

Советский и российский артист эстрады Александр Песков пояснил о своих мечтах. Одной их них является желание, которое состоит в том, чтобы его мама не видела его мертвым.

У 57-летнего «короля пародии» есть дочь Дарья, которой 33 года. Поэтому одной мечтой знаменитости является рождение внуков. Александр Песков считает это одной из сокровенных его грез. По его словам, его желание настолько сильное, что он вполне готов справиться с ролью дедушки-одиночки, имеется в виду то, что певец и телеведущий целиком и полностью готов взять все заботы о ребенке на себя.

Другое сильное желание юмориста, чтобы пока он жив, его мама не умирала. При этом третья мечта противоречит этому стремлению

«И еще, чтобы она меня не видела мертвым. Для нее это будет трагедия», — признался артист.

В настоящее время родительнице Александра Пескова 88 лет, по признанию знаменитости, их общение находится на уровне «подружек».

В интервью газете «Комсомольская правда» артист дал совет растущему поколению накануне Нового года. По его мнению, крайне важно учиться основам профессии. В настоящее время дипломы являются необходимостью, так как без них устроиться на хорошую работу будет проблематично. Не стоит прожигать свою молодость в клубах, добавил Александр Песков. Он не имеет ничего против расслабления, но все должно быть в меру. Звезда привел в пример себя, ведь он принес маме диплом циркового училища. Выполнил и обещание, данное отцу, стать знаменитым.

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