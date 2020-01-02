Ксения Собчак показала Людмилу Нарусову в образе Снегурочки

02.01.2020, 9:04, Разное

Отечественная телеведущая и журналистка Ксения Собчак на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, показав, как семья встречает Новый год. В кадре Людмила Нарусова предстала в образе Снегурочки – в сверкающем наряде и с кокошником на голове.
Мать Ксении Собчак, перевоплотившись в сказочного персонажа, веселила членов семьи, а маленький Платон порадовал рассказанным новогодним стихотворением. Телеведущая встречала праздник в узком семейном кругу с супругом Константином Богомоловым, сыном и Людмилой Нарусовой. В подписи к видео Собчак поздравила всех подписчиков с Новым годом, пожелав счастья и любви.

В комментариях большинство фолловеров пишут ответные поздравления, особо отмечая «шикарный вид» Снегурочки в исполнении Нарусовой. Другие замечают уютную домашнюю праздничную атмосферу в доме Собчак, желают быть всем здоровыми и счастливыми в наступившем году и не обращать внимания на «происки недоброжелателей».



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