Ксения Собчак показала Людмилу Нарусову в образе Снегурочки

Отечественная телеведущая и журналистка Ксения Собчак на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, показав, как семья встречает Новый год. В кадре Людмила Нарусова предстала в образе Снегурочки – в сверкающем наряде и с кокошником на голове.
Мать Ксении Собчак, перевоплотившись в сказочного персонажа, веселила членов семьи, а маленький Платон порадовал рассказанным новогодним стихотворением. Телеведущая встречала праздник в узком семейном кругу с супругом Константином Богомоловым, сыном и Людмилой Нарусовой. В подписи к видео Собчак поздравила всех подписчиков с Новым годом, пожелав счастья и любви.
В комментариях большинство фолловеров пишут ответные поздравления, особо отмечая «шикарный вид» Снегурочки в исполнении Нарусовой. Другие замечают уютную домашнюю праздничную атмосферу в доме Собчак, желают быть всем здоровыми и счастливыми в наступившем году и не обращать внимания на «происки недоброжелателей».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри. Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Эвелина Блёданс устроила секс-танцы на премьере Станислава Садальского / 15 декабря
- «Совсем оборзел»: голый Лазарев привел народ в экстаз / 26 ноября
- Ох, эти иноагенты! / 30 ноября
- Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein. ВИДЕО / 25 ноября
- Захарова спустила с небес разинувших рот на российскую землю украинцев / 2 декабря
- Фёдора Бондарчука заподозрили в экономии на обручальном кольце для Паулины Андреевой / 16 декабря
- Мнение: «Союзное государство» может состояться только в составе России / 12 декабря
- Мнение: Шолом Алейхем и революция гидности / 26 ноября