Несколько инцидентов со стрельбой произошли в США в новогоднюю ночь

По меньшей мере десять человек погибли в США в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь, сообщают американские СМИ.
Газета USA Today пишет, что в основном стрельба происходила в барах и ночных клубах, передает РИА «Новости».
Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо (штат Флорида), еще двое погибли в клубе в Техасе, семеро пострадали при стрельбе в баре в штате Виргиния.
В результате стрельбы несколько человек погибли также в городе Сент-Луис (штат Миссури) и в Филадельфии (штат Пенсильвания).
Отмечается, что волна инцидентов со стрельбой перед праздником «подытожила» год, который стал рекордным по количеству массовых убийств.
Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет.
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