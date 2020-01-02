Несколько инцидентов со стрельбой произошли в США в новогоднюю ночь

По меньшей мере десять человек погибли в США в результате инцидентов со стрельбой в новогоднюю ночь, сообщают американские СМИ.

Газета USA Today пишет, что в основном стрельба происходила в барах и ночных клубах, передает РИА «Новости».

Так, два человека погибли при стрельбе в ходе празднования в ночном клубе в Орландо (штат Флорида), еще двое погибли в клубе в Техасе, семеро пострадали при стрельбе в баре в штате Виргиния.

В результате стрельбы несколько человек погибли также в городе Сент-Луис (штат Миссури) и в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Отмечается, что волна инцидентов со стрельбой перед праздником «подытожила» год, который стал рекордным по количеству массовых убийств.

Напомним, в 2019 году в США произошло свыше 40 массовых убийств, это рекордный показатель за 50 лет.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В канун Нового года, 31 декабря, у известного российского актёра Евгения Пронина родился сын. Мальчика решили назвать Гарри. Радостной новостью актёр поделился со своими поклонниками в социальной сети, где и опубликовал фотографию с новорождённым. Мальчика Гарри родила супруга Евгения Пронина Кристина Арустамова. Ещё весной 2019 года пара решила узаконить свои отношения и незадолго до свадебной […]