В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета – полиция

В Мукачево Закарпатской области в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета. Об этом 1 января сообщила пресс-служба областной полиции.

Сообщение об обстреле из предмета, похожего на ручной гранатомет, поступило от местного жителя вечером 31 декабря.

Полиция выяснила, что никто не пострадал, повреждено ограждение домовладения, а на месте стрельбы остался фрагмент снаряда. Личность стрелявшего устанавливается.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: В Мукачево Закарпатской области в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета. Об этом 1 января сообщила пресс-служба областной полиции. Сообщение об обстреле из предмета, похожего на ручной гранатомет, поступило от местного жителя вечером 31 декабря. Полиция выяснила, что никто не пострадал, повреждено ограждение домовладения, а на месте стрельбы остался фрагмент снаряда. Личность стрелявшего устанавливается. Источник: интернет-издание […]