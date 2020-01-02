В новогоднюю ночь в Мукачево стреляли из гранатомета – полиция

В Мукачево Закарпатской области в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета. Об этом 1 января сообщила пресс-служба областной полиции.
Сообщение об обстреле из предмета, похожего на ручной гранатомет, поступило от местного жителя вечером 31 декабря.
Полиция выяснила, что никто не пострадал, повреждено ограждение домовладения, а на месте стрельбы остался фрагмент снаряда. Личность стрелявшего устанавливается.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Мукачево Закарпатской области в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета. Об этом 1 января сообщила пресс-служба областной полиции. Сообщение об обстреле из предмета, похожего на ручной гранатомет, поступило от местного жителя вечером 31 декабря. Полиция выяснила, что никто не пострадал, повреждено ограждение домовладения, а на месте стрельбы остался фрагмент снаряда. Личность стрелявшего устанавливается. Источник: интернет-издание […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- 29 декабря проходят первые местные выборы в шести объединенных общинах – ЦИК Украины / 29 декабря
- На координатора штаба Навального в Белгороде напали возле его дома / 9 декабря
- Медведев рассказал о запасе прочности российской экономики / 5 декабря
- РУСАДА не согласилось с санкциями ВАДА / 19 декабря
- РБК: В России из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь / 14 декабря
- Ждущим переселения семь лет россиянам сказали подождать еще / 7 декабря
- Против мэра Туапсе возбудили новое дело / 25 декабря
- СТРАНА — «негатив о России и никаких цитат Путина» — на Украине готовят новый закон о СМИ / 27 декабря