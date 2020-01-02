Прокуратура начала обыск в доме экс-главы Nissan в Токио

Прокуратура начала обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, где он до недавнего времени находился под домашним арестом.

В данный момент японские правоохранители ведут расследование по факту бегства Гона из Японии и пытаются выяснить, кто помогал ему совершить это, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Японская сторона уверена, что экс-главе Nissan помогли сразу несколько человек. Ведется работа по их выявлению.

В частности, сообщалось, что Гон якобы покинул здание, где находился под домашним арестом, в чехле для музыкальных инструментов.

Напомним, Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан. Он обвинил Токио в нарушении основных прав человека и политическом преследовании.

При этом специалист по Японии Валерий Кистанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «никакой «политической причины» в бегстве Карлоса Гона нет».

19 ноября 2018 года Гон (имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана) и бывший член совета директоров Nissan Грег Келли были арестованы токийской прокуратурой по подозрению в нарушении финансового законодательства Японии.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно 4,5 млн долларов).

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Последнее: Прокуратура начала обыск в доме экс-главы концерна Nissan Карлоса Гона в Токио, где он до недавнего времени находился под домашним арестом. В данный момент японские правоохранители ведут расследование по факту бегства Гона из Японии и пытаются выяснить, кто помогал ему совершить это, передает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Японская сторона уверена, что экс-главе Nissan […]