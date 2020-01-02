Зарубежные футурологи рассказали о технологиях вечной жизни для людей в будущем

Зарубежные футурологи рассказали о технологиях, которые могут помочь людям обрести вечную жизнь в будущем. Они не сомневаются, что данные прогнозы станут реальностью.
Митио Каку не сомневается в существовании цифрового и генетического бессмертия, а потому считает, что процессы старения в организме человека происходят из-за сбоев в работе ДНК. Если исследователи смогут восстанавливать поврежденные гены, а также создавать цифровые копии каждого индивида, то можно достичь желаемой цели.
Рэй Курцвейл давно говорит о небиологических существах, в которые превратятся люди после изменения тел с помощью нанотехнологий. Они смогут использовать возможности виртуальной реальности, а также менять окружение, расширяя границы личных возможностей. Ян Пирсон считает, что медики уже совершили прорыв в своей области, а в будущем головной мозг человека будет связан с IT-системами. С помощью этих внешних источников можно улучшить его возможности и уровень IQ. В 2060 году многие жители Земли уже станут бессмертными в электронном виде, а внешний разум продолжит существование после смерти органа.
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Последнее: Зарубежные футурологи рассказали о технологиях, которые могут помочь людям обрести вечную жизнь в будущем. Они не сомневаются, что данные прогнозы станут реальностью. Митио Каку не сомневается в существовании цифрового и генетического бессмертия, а потому считает, что процессы старения в организме человека происходят из-за сбоев в работе ДНК. Если исследователи смогут восстанавливать поврежденные гены, а также […]
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