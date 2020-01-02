Мнение: «На этом мы заканчиваем изучение истории польского государства»

Историк Егор Яковлев о недавней истерике Венедиктова в Ельцин-Центре по поводу Пакта Молотова-Риббентропа.
Источник: Colonel Cassad
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