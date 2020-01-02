Стало известно о значительном снижении числа авиакатастроф за год

02.01.2020, 8:12, Новости дня

Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них за минувший год снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом, информирует голландская консалтинговая фирма To70.

По данным экспертов фирмы, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. При этом 2018 году число крушений составляло 160, погибшие были в 13 из них, передает РИА «Новости».

В среднем одна авиакатастрофа приходится на 5,6 млн полетов. В 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году – 257 человек.

Самыми крупными авиакатастрофами 2019 года стали крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» и Fokker 100 авиакомпании Bek Air.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них за минувший год снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом, информирует голландская консалтинговая фирма To70. По данным экспертов фирмы, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. При этом 2018 году число крушений составляло 160, погибшие были в 13 из них, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика