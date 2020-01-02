Стало известно о значительном снижении числа авиакатастроф за год

Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них за минувший год снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом, информирует голландская консалтинговая фирма To70.

По данным экспертов фирмы, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. При этом 2018 году число крушений составляло 160, погибшие были в 13 из них, передает РИА «Новости».

В среднем одна авиакатастрофа приходится на 5,6 млн полетов. В 2018 при крушениях самолетов погибли 534 человека, а в 2019 году – 257 человек.

Самыми крупными авиакатастрофами 2019 года стали крушения самолетов Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» и Fokker 100 авиакомпании Bek Air.





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Последнее: Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них за минувший год снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом, информирует голландская консалтинговая фирма To70. По данным экспертов фирмы, в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди. При этом 2018 году число крушений составляло 160, погибшие были в 13 из них, […]