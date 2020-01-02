Купеобразный Nio EC6 будет оснащен увеличенной батареей

Китайский стартап Nio, переживающий кризисные времена, представил третий электрокар. На этот раз речь идёт о купеобразном кроссовере EС6, продажи которого стартуют осенью 2020 года. Новинка очень похожа на среднеразмерный кроссовер ES6, но лишь с одним различием – новая модель будет оснащена более «дальноходной» батареей на 100 кВт*ч.

Благодаря этому решению транспортное средство проедет без подзарядки более 610 километров по циклу NEDC. Ожидается выпуск и более бюджетной модификации с батареей на 70 кВт*ч, максимальный пробег – 430 километров. Мощность двигателя будет варьироваться от 435 до 545 лошадиных сил. С 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 4,7 или 5,6 секунды в зависимости от версии. Машина вряд ли будет дешевле, чем ES6, который в Китае стоит 360 – 500 тысяч юаней (3,2 – 4,4 миллиона рублей).

Компания Nio будет всеми силами возвращать свои позиции на мировом рынке. Напомним, что у бренда кризис из-за невысоких реализаций в Китае и сокращения субсидий на покупку электромобилей. В связи с тяжелой экономической ситуацией фирма даже отказалась от постройки предприятия в Шанхае.

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Последнее: Китайский стартап Nio, переживающий кризисные времена, представил третий электрокар. На этот раз речь идёт о купеобразном кроссовере EС6, продажи которого стартуют осенью 2020 года. Новинка очень похожа на среднеразмерный кроссовер ES6, но лишь с одним различием – новая модель будет оснащена более «дальноходной» батареей на 100 кВт*ч. Благодаря этому решению транспортное средство проедет без подзарядки […]