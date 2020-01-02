Сильное землетрясение произошло в Иране

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, информирует сейсмологический центр страны.
Толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров, передает РИА «Новости».
Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.
Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады.
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Последнее: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, информирует сейсмологический центр страны. Толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров, передает РИА «Новости». Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады.
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