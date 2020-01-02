Сильное землетрясение произошло в Иране

02.01.2020, 7:58, Новости дня

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, информирует сейсмологический центр страны.

Толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров, передает РИА «Новости».

Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на севере Ирана, информирует сейсмологический центр страны. Толчки были зафиксированы в 04.29 по времени UTC (07.29 мск), очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров, передает РИА «Новости». Эпицентр находился в провинции Хорасан-Разави. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Ранее мощное землетрясение произошло у побережья Канады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline[email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика