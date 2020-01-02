Физическая активность россиян не соответствует рекомендациям ВОЗ, но растет

Физическая активность россиян растет, но все еще не дотягивает до средней в Европе и не соответствует рекомендациям ВОЗ. Наталья Хоркина и Марина Лопатина из НИУ «Высшая школа экономики» сравнили данные опросов, которые были проведены в 2011 и в 2017 годах. Их исследование опубликовано в журнале «Вопросы статистики».

Ученые проанализировали результаты проведенных Левада-центром опросов российских мужчин в возрасте 25–60 лет и женщин в возрасте 25–55 лет. Сравнивая уровень физической активности, исследователи отметили положительную тенденцию. Если в 2011 году 20% женщин и мужчин сообщали о занятиях фитнесом хотя бы раз в неделю, к 2017 году – уже 25% женщин и 31% мужчин. Но, тем не менее, доля физически активных людей остается ниже средней по Европе.

Кроме того, этот уровень не соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения, согласно которым рекомендуется 150 минут в неделю упражнений средней интенсивности или 75 минут – высокой интенсивности. Почти 60% мужчин занимаются фитнесом или спортом не менее трех раз в неделю, но лишь по 15-30 минут за один раз. Большинство женщин тренируются реже, но дольше – от 30 до 60 минут.

В качестве основного препятствия для занятий фитнесом и спортом 32% женщин и 29% мужчин называют нехватку свободного времени. При этом, согласно полученным результатам, уровень физической активности не зависит от продолжительности рабочей недели. Далее идут лень, недостаток денег для покупки спортинвентаря, отсутствие абонемента в спортзале, интереса или уверенности в себе. Кроме того, мужчины отметили, что «не нуждаются в этом», а также им мешают курение и употребление алкоголя.

Ученые обнаружили, что желание быть в форме не зависит от состояния здоровья. Спортом и фитнесом не занимаются примерно 80% респондентов, которые охарактеризовали состояние здоровья как «плохое», и 60% – как «хорошее» или «очень хорошее».

Почти все респонденты уверены, что в стране достаточное количество фитнес-центров, спортивных площадок и спортзалов, однако 60% предпочитают заниматься дома. Поэтому подавляющее большинство не считает это нагрузкой на семейный бюджет – более 80% не тратят денег на фитнес или спорт.

Размер среднего дохода на душу населения влияет на вероятность занятий фитнесом и спортом, отметили исследователи. Чем выше доход человека, тем чаще он оказывается физически активным, особенно это верно для мужчин. В семьях с доходом 25000 и более рублей в месяц на одного члена семьи фитнесом и спортом занимались 34% мужчин и 30% женщин. На посещение фитнес-центров или занятия спортом в среднем тратится 1000-3000 рублей в месяц.

Оказалось, что дети по-разному влияют на физическую активность родителей: чем больше детей в семье, тем меньше времени отцы уделяют фитнесу и спорту, тогда как матери и дети, напротив, уделяют этим занятиям больше времени.

Также было выявлено, что городские жители чаще, чем сельские, занимаются фитнесом и спортом – в 1,3 раза больше среди мужчин и в 1,1 раз – среди женщин. Причем важен не размер города, а именно тип поселения.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Физическая активность россиян растет, но все еще не дотягивает до средней в Европе и не соответствует рекомендациям ВОЗ. Наталья Хоркина и Марина Лопатина из НИУ «Высшая школа экономики» сравнили данные опросов, которые были проведены в 2011 и в 2017 годах. Их исследование опубликовано в журнале «Вопросы статистики». Ученые проанализировали результаты проведенных Левада-центром опросов российских мужчин […]