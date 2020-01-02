Забравшая чужого ребенка в Новый год женщина объяснила свои мотивы

Жительница Москвы Алина рассказала, что в ночь с 31 декабря на 1 января встретила подозрительную женщину с несовершеннолетней девочкой, которую вместе со своими друзьями проводила почти до дома.
По версии женщины, забравшей ребенка, родители ребенка во время празднования Нового года устроили ссору и малышка попросила увести ее, передает РИА «Новости».
Жительница Москвы Алина рассказала, что встретила подозрительную женщину с ребенком около 3.00. При этом женщина призналась, что является не мамой, а тетей девочки, а также заявила, что забрала ребенка, поскольку мать девочки «дома валяется пьяная».
Алина рассказала телеканалу «Рен-ТВ», что вместе с другом и подругой они проводили женщину с девочкой почти до дома. При этом у них возникло подозрение, что ребенка могли похитить.
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