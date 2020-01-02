Спутник NASA сфотографировал таинственный рисунок на плато в Австралии

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало во Всемирной сети фотографию таинственного гигантского рисунка в Австралии. Снимок сделан при использовании аппарата Operational Land Imager, установленного на спутнике Landsat-8.

На фото изображен туземец, который держит в руке бумеранг, в другой он зажал палку. Американские учёные пытаются понять, кто и когда мог сделать рисунок. Визуально исследователи определяют фигуру мужчины, предположительно, относящегося к одному из местных племён. Данный геоглиф является крупнейшим в мире, так как имеет в длину 2,7 тыс. метров. Изображение находится вблизи города Марри, по данной причине ему дали наименование «Человек Марри». Впервые рисунок увидел лётчик, пролетавший над плато в 1998 году. Линии фигуры человека с годами подверглись значительной эрозии, к 2016 году они почти стёрлись с лица земли. Жители данного региона вызвались восстановить изображение, для этого прорыли новые, более глубокие рвы, используя строительную технику.

Учёные пытаются определить авторство изображения. По одной из версий его создал Ларгус Голдберг, южноавстралийский художник, известный своей эксцентричностью. Рядом с фигурой ранее нашли мемориальную табличку с флагом США и олимпийскими кольцами, имелись также цитаты из книги Хедли Финлейсона под наименованием «Красный центр», написанной в 1946 году.

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