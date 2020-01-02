Светлана Бондарчук мечтает родить своему новому возлюбленному ребенка

Светлана Бондарчук мечтает родить своему новому возлюбленному детей. Она утверждает, что будет рада мальчику или девочке, но предпочтительнее все же рождение ребенка мужского пола.

Бывшая супруга Федора Бондарчука порассуждала на тему рождения детей в новом союзе. На данный момент она состоит в отношениях с руководителем дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Пару не смущает некоторая разница в возрасте и стереотип о том, что житель должен быть старше своей возлюбленной. Бондарчук также утверждает, что штамп в паспорте для нее совершенно не принципиален и замуж выходить она пока не планирует. Тем не менее, влюбленные подумывают о совместных детях. Об этом модель пояснила в шоу «Детектор лжи».

Светлана Бондарчук является бабушкой и любит проводить время со своими внучками. Знаменитость отмечает, что в РФ существует ряд стереотипов, которые мешают бабушкам полноценно жить после рождения внуков. Они подвергаются осуждению, когда продолжают жить активной жизнью или, например, принимая участие в откровенных фотосессиях. Светлана Бондарчук своим примером доказывает, что она молода телом и душой, стараясь разрушить эти вредные установки в общественном сознании.

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Последнее: Светлана Бондарчук мечтает родить своему новому возлюбленному детей. Она утверждает, что будет рада мальчику или девочке, но предпочтительнее все же рождение ребенка мужского пола. Бывшая супруга Федора Бондарчука порассуждала на тему рождения детей в новом союзе. На данный момент она состоит в отношениях с руководителем дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Пару не смущает некоторая разница в […]