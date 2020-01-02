В Эстонии вновь заговорили о территориальных претензиях к России

02.01.2020, 6:58, Новости дня

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, якобы действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами.

Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого «была установлена российско-эстонская граница». По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году, «во всех проявлениях, включая государственную границу», передает РИА «Новости».

«Тартуский мирный договор действителен и по сей день находится в реестре действующих международных договоров ООН», – сообщил спикер парламента Эстонии.

Напомним, в Кремле назвали неприемлемым заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что РФ «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории. В МИД РФ подчеркнули, «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».

Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, на какие русские земли претендуют в Таллине.



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Последнее: Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, якобы действителен по настоящее время в том числе и в вопросе границ между государствами. Пыллуаас напомнил, что 2 февраля исполняется сто лет со дня подписания Тартуского мирного договора, после которого «была установлена российско-эстонская граница». […]

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