Мнение: Факельное шествие нацистов в Киеве

В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.

Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось.



Лучший Бандера это мертвый Бандера.

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось. Лучший Бандера это мертвый Бандера. Источник: Colonel Cassad