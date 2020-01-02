Мнение: Факельное шествие нацистов в Киеве

02.01.2020, 6:45, Разное

В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.
Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось.


Лучший Бандера это мертвый Бандера.

Источник: Colonel Cassad



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Последнее: В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось. Лучший Бандера это мертвый Бандера. Источник: Colonel Cassad

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