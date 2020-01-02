Мнение: Факельное шествие нацистов в Киеве

В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.
Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось.
Лучший Бандера это мертвый Бандера.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось. Лучший Бандера это мертвый Бандера. Источник: Colonel Cassad
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