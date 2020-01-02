В США решили запретить ряд смесей для электронных сигарет

Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить продажу части ароматизированных смесей для электронных сигарет, сообщил телеканал CNN.
По сведениям телеканала, в администрации Трампа полагают, что необходимо провести дополнительные исследования этой продукции. При этом ожидается, что запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками, передает ТАСС.
В публикации констатируется, что в сентябре 2019 года власти США рассматривали возможность принятия более жестких мер. Они могли запретить продажу всех смесей для электронных сигарет, кроме продукции с табачными ароматическими добавками. Однако, как утверждает телеканал, советники Трампа якобы сообщили ему, что такой шаг может негативным образом сказаться на его популярности среди избирателей.
Напомним, в декабре Конгресс США повысил минимальный возраст приобретения табачных изделий, включая электронные сигареты, с 18 до 21 года.
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Последнее: Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить продажу части ароматизированных смесей для электронных сигарет, сообщил телеканал CNN. По сведениям телеканала, в администрации Трампа полагают, что необходимо провести дополнительные исследования этой продукции. При этом ожидается, что запрет не будет касаться смесей с ментоловыми и табачными ароматическими добавками, передает ТАСС. В публикации констатируется, что в сентябре 2019 […]
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