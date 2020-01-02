Зарубежные эксперты назвали 4 сока для улучшения сексуальных способностей

Группа зарубежных экспертов назвала четыре сока, улучшающие сексуальные способности мужчин. Одним из примеров является томатный сок, содержащий значительное количество витаминов группы В.

Важнейшим компонентом признают витамин В12, положительно влияющий на усиление полового влечения. Вместе с тем, элемент В6 продуцирует тестостерон, который является основным мужским гормоном. В случае его нехватки в организме представителей сильного пола развивается дисфункция яичек и простаты. Медики отмечают, что витамин B3 помогает синтезировать гемоглобин, что обеспечивают необходимой энергией. Крайне важным является также наличие в томатах кальция, так как данный компонент служит прекрасным средством профилактики против различных воспалительных процессов. Присутствующий в помидорах селен ускоряет подвижность сперматозоидов, благодаря обилию цинка происходит стимулирование выработки качественного семени.

Наряду с томатами зарубежные эксперты называют сельдерей, так как он позволяет мужчинам быть более выносливыми в постели. То же относится к сокам из моркови и алоэ вера, содержащим необходимые питательные вещества, которые улучшают сексуальные способности.

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