Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года

Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
«Ориентированная на экспорт национальная экономика [Сингапура] замедлила темпы на фоне затянувшейся торговой войны Китая и США, а также снижения объемов экспорта, в первую очередь электронной продукции», – цитирует ведомство ТАСС.
В министерстве подчеркнули, что «в последнем квартале [2019] года ВВП [Сингапура] вырос на 0,8%, что выше показателя третьего квартала – 0,7%». Незначительное улучшение экономических показателей связано с ростом сектора промышленности в конце года – 2,1%, при этом в предпоследнем квартале отмечался рост только на 0,9%, отметили в минторгпроме республики.
В ведомстве отметили, что показатель по 2019 году «соответствует озвученному ранее прогнозу правительства, согласно которому темпы экономического роста по итогам года находились в пределах 0,5% – 1%». В 2018 году ВВП Сингапура вырос на 3,1%.
Премьер-министр Ли Сянь Лун, выступая 31 декабря с новогодним обращением, отметил, что «замедление мировой экономики сказалось и на Сингапуре». По его словам, хотя в 2019 году удалось избежать рецессии, «экономический рост оказался не таким высоким, как хотелось бы».
Напомним, 1 октября Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур подписали в Ереване соглашение о зоне свободной торговли товарами.
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