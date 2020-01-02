Трёхлетняя дочь Оксаны Акиньшиной Эмми мечтает попробовать себя в кино

Известная отечественная киноактриса Оксана Акиньшина с сыном Константином и дочерью Эмми посетила премьерный показ четвёртой части мультипликационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк». Тогда же трёхлетняя малышка удивила мать желанием попробовать себя в кино.

Оксана Акиньшина в браке с продюсером Арчилом Геловани родила двоих детей. В 2018 году супруги расстались, а дочь и сын сейчас живут с матерью. Артистка старается больше времени проводить с подрастающими малышами и иногда вместе с ними «выходит в свет». Так, недавно семья побывала на премьере мультфильма и Эмми призналась, что очень хотела бы попробовать озвучить кого-нибудь из персонажей.

Кстати, озвучивший Ивана Царевича Никита Ефремов пообещал, что постарается помочь мечте девочки исполниться. Сам артист уже в четвёртый раз принимает участие в съемках, вспоминая, что впервые это произошло 8 лет назад, а сейчас дети его друзей и знакомых, смотревшие в тот период первую часть мультфильма, уже достаточно взрослые и самодостаточные люди.

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