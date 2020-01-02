Трёхлетняя дочь Оксаны Акиньшиной Эмми мечтает попробовать себя в кино

02.01.2020, 6:04, Разное

Известная отечественная киноактриса Оксана Акиньшина с сыном Константином и дочерью Эмми посетила премьерный показ четвёртой части мультипликационного фильма «Иван Царевич и Серый Волк». Тогда же трёхлетняя малышка удивила мать желанием попробовать себя в кино.
Оксана Акиньшина в браке с продюсером Арчилом Геловани родила двоих детей. В 2018 году супруги расстались, а дочь и сын сейчас живут с матерью. Артистка старается больше времени проводить с подрастающими малышами и иногда вместе с ними «выходит в свет». Так, недавно семья побывала на премьере мультфильма и Эмми призналась, что очень хотела бы попробовать озвучить кого-нибудь из персонажей.

Кстати, озвучивший Ивана Царевича Никита Ефремов пообещал, что постарается помочь мечте девочки исполниться. Сам артист уже в четвёртый раз принимает участие в съемках, вспоминая, что впервые это произошло 8 лет назад, а сейчас дети его друзей и знакомых, смотревшие в тот период первую часть мультфильма, уже достаточно взрослые и самодостаточные люди.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Светлана Бондарчук мечтает родить своему новому возлюбленному детей. Она утверждает, что будет рада мальчику или девочке, но предпочтительнее все же рождение ребенка мужского пола. Бывшая супруга Федора Бондарчука порассуждала на тему рождения детей в новом союзе. На данный момент она состоит в отношениях с руководителем дизайнерского агентства Сергеем Харченко. Пару не смущает некоторая разница в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика