Зеленского назвали «отрыжкой советской эпохи» за новогоднее поздравление

02.01.2020, 5:51, Новости дня

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи» за новогоднее обращение к нации.

«Он (Зеленский) – концентрированная отрыжка советской эпохи. Это очень хорошо и даже полезно – знать, какое убожество возглавляет твое государство и количество беспринципных убожеств он представляет», – сообщил Дроздов написал на своей странице в соцсети Facebook, комментируя новогоднее обращение Зеленского к нации.

Ведущий ток-шоу также назвал Зеленского «врагом государства».

Напомним, Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе выступления президент Украины несколько раз переходил на русский и крымско-татарские языки. При этом два украинских канала в новогоднюю ночь вместо поздравления действующего президента Украины Зеленского показали зрителям выступление Петра Порошенко.



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Последнее: В Киеве прошло уже традиционное факельное шествие неонацистов.Как не трудно заметить, при Зеленском в вопросе легализации нацизма на Украине ничего не изменилось. Лучший Бандера это мертвый Бандера. Источник: Colonel Cassad

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