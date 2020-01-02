Компания Samsung запатентовала новую технологию для растягивающегося смартфона-слайдера Galaxy Fold

Компания запатентовала в США технологию, которая может быть взята за основу нового аппарата. Samsung моделирует смартфон-слайдер Galaxy Fold, который способен растягиваться.

На данный момент южнокорейская корпорация является лидером на рынке в плане моды. Ее конкуренты в Apple еле успевают соревноваться, ежегодно выпуская все меньше оригинальных технологий для своих девайсов. Хотя представители Samsung тоже не представляют большего разнообразия при создании стандартных «умных» телефонов, однако пытаются обзавестись рядом гаджетов со специальными характеристиками. Такой моделью оказался первый растягивающийся Galaxy Fold, который не стал прорывом, но организация уже работает над второй похожей версией. Таким образом она готовится к рыночному поединку с RAZR 2019. Возможно, в линейке представят необычный смартфон-слайдер.

Пока что нет никакой технической информации по поводу возможностей гаджета. Согласно имеющимся сведениям, разработчики Samsung добились того, чтобы дисплей растягивался вертикально. Существует также вариант, что новая технология так и останется существовать на бумаге.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Компания запатентовала в США технологию, которая может быть взята за основу нового аппарата. Samsung моделирует смартфон-слайдер Galaxy Fold, который способен растягиваться. На данный момент южнокорейская корпорация является лидером на рынке в плане моды. Ее конкуренты в Apple еле успевают соревноваться, ежегодно выпуская все меньше оригинальных технологий для своих девайсов. Хотя представители Samsung тоже не представляют […]