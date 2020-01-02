Медики предупредили о часто игнорируемых признаках рака носа и околоносовых пазух

02.01.2020, 4:04, Разное

Американские медики предупредили о часто игнорируемых признаках рака носа и околоносовых пазух. Специалисты предупреждают, что ранняя диагностика увеличивает шансы на скорейшее выздоровление без возникновения опасных осложнений.
Рак является очень опасной болезнью во многом из-за того, что на ранних стадиях заболевание не дает явных симптомов. Врачам часто приходится диагностировать уже развитую опухоль, которая достигла больших размеров и мешает работе органов. Осложняет поиск проблемы схожесть симптомов с другими болезнями. Медики настоятельно рекомендуют не игнорировать даже те признаки, которые кажутся незначительными. При раке носа и носовых пазух человек может ощущать изменения в голосе, дыхании, ухудшение обоняния, головную боль, онемение или дискомфортные ощущения на лице и ушах. Опасными симптомами являются частые носовые кровотечения, шатание зубов, выделения со слизистой неясной этиологии. Нередко лицо больного отекает, может сместиться глазное яблоко вперед, наблюдается ощущение воды в органе зрения. Проблемы с челюстью также относятся к симптомам рака носа и околоносовых пазух.

При выявлении каких-либо похожих признаков специалисты рекомендуют обратиться за профессиональной помощью. Вовремя не начатая терапия может иметь плохие последствия.



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Последнее: Американские медики предупредили о часто игнорируемых признаках рака носа и околоносовых пазух. Специалисты предупреждают, что ранняя диагностика увеличивает шансы на скорейшее выздоровление без возникновения опасных осложнений. Рак является очень опасной болезнью во многом из-за того, что на ранних стадиях заболевание не дает явных симптомов. Врачам часто приходится диагностировать уже развитую опухоль, которая достигла больших размеров […]

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