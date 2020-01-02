Мнение: Юбилей

Судя по прошлогоднему (уже прошлогоднему) накалу информационной подготовки, в этом году решено придать 75-летию победы особый и сакральный смысл.

И здесь возникает сразу несколько вопросов. И заодно проблем.

С одной стороны, Вторая мировая и наше в ней участие под названием Великая отечественная, безусловно — событие крайне значимое даже на очень протяженном временном интервале. Это была совершенно необычная война, выбивающаяся из общего ряда вооруженных конфликтов всей истории — и континента, и человечества, и тем более нашей. Уже поэтому к ней и ее итогам особое отношение.

Однако у победы в 45 году есть и сугубо приземленные итоги. Именно итоги этой войны привели к созданию Ялтинско-Потсдамской системы, которая наряду с Венской и Вестфальской создала тот самый миропорядок, который существует сегодня. Вестфальская система заложила основы концепции суверенитета и невмешательства во внутренние дела, Венская сформулировала понятие баланса сил, Ялтинско-Потсдамская закрепила раздел мира на зоны влияния. И это именно системы — то есть, перечень правил, которые действуют и будут действовать вне зависимости от того, какие именно государства существуют сегодня на планете, какие расклады сил и региональные балансы сформированы на текущий момент. Эти три системы заложили принципы, в рамках которых и происходят все текущие трансформации.

Кстати, именно поэтому грубое и абсолютно непрофессиональное с точки зрения международного права присоединение Крыма является критической проблемой для России — тем самым были нарушены не просто какие-то локальные договоренности, а сам мировой порядок, основанный на упомянутых трех ключевых системах. А это означает лишь то, что рано или поздно, но мировой гомеостаз приведет в соответствие это отклонение. Равновесие будет восстановлено. Нет смысла говорить о том, что у Кремля были возможности провести политическое решение о присоединении в рамках существующих принципов, но тем и отличаются уголовники от политиков, что они никогда не рассматривают свои действия как системные. Для них всегда важен текущий результат, горизонт планирования всегда существует в диапазоне между сегодняшим грабежом и завтрашним гоп-стопом. Далее загадывать просто не имеет практического смысла.

Для нынешнего Кремля празднование 75-летнего юбилея становится поводом "примазаться" к чужой победе, которая и привела к созданию современного миропорядка. Почему чужой — понятно. Тот же Путин с какой-то животной ненавистью всегда отзывается о Советском Союзе, пытаясь унизить этот период нашей истории. Тем самым категорически отделяя себя и свой режим от СССР. Вполне логично, если понимать, что нынешняя "элита" в СССР никогда и ни при каких обстоятельствах не смогла бы достичь сегодняшнего положения — слишком ничтожными являются эти люди по своим моральным и деловым качествам, а советская система даже в период угасания все-таки обладала фильтрами, не пропускающими откровенную накипь выше определенного уровня.

Единственное, когда Путин упоминает период СССР в положительном контексте — когда пытается заявить права на его международное наследие, и в первую очередь то, которое было завоевано по итогам Второй мировой войны. Однако по мере того, как сегодняшний режим опускает страну все глубже в дикость и отсталость, претендовать на особое отношение становится всё сложнее. Отсюда и потребность напомнить, что нынешняя Россия — это правопреемник СССР, а потому извольте не забывать.

Проблема в том, что сложившейся системе международных отношений, основанной на итогах трех конференций, в сущности, безразлично, есть СССР (или Россия) или нет. Биполярный сегодня мир, однополярный или многополярный. Принципы, сформулированные в трех системах, остаются неизменными. Суверенитет, баланс сил, раздел мира на зоны влияния — это краеугольные принципы современного миропорядка, внутри которых могут происходить любые трансформации. Могут возникать или угасать страны, но если нет нарушений основ — то все решается в рабочем порядке. (Исламское государство потому стало мировым изгоем, что провозгласило принцип отказа от суверенитета, заявив права на территории сразу целого ряда государств. А вот боевики Джебхат ан-Нусры или Талибана — субъекты переговорного процесса и почти рукопожатные "ребелс", так как они по сути своей являются классическими национально-освободительными движениями, не претендующими на разрушение основ)

Попытки Путина напомнить о победе 45 года и эксклюзивном праве России на ее итоги выглядят чуть ли не последним шансом зацепиться за мироую элиту, откуда сам Путин и вышвырнул нашу страну, опустив ее на уровень диких африканских бантустанов. Объективных причин для нахождения в составе мировой элиты, субъектов международных отношений, которые и формируют текущую мировую повестку, у нынешней России просто нет.

У нее нет двух базовых факторов, являющихся необходимым условием для выхода в верхний эшелон мировой политики.

Во-первых, это глобальная идеология. У России, в отличие от СССР, ее нет. У нее нет даже региональной идеологии, поэтому у нас нет союзников. И более того — нет идеологии, действующей внутри страны. Воровство и алчность, как национальная идея, не работают. Это вообще не идея, а смертный грех. Любая глобальная идеология становится глобальной, когда ее можно интерпретировать и адаптировать к местным особенностям. Именно поэтому, к примеру, иудаизм никогда не может стать мировой религией (а религия — это по сути своей та же идеология), потому что у него есть ограничивающий её (пусть и не фатально) этнический фактор. А вот ислам и христианство отказались от этнических ограничений — и практически мгновенно в историческом масштабе стали мировыми религиями. Способность к адаптации и трансформациям — отличительная особенность глобальной идеи (или религии). У США есть такая идея — это свобода и демократия. У СССР была такая идея — это классовая справедливость. У России нет ничего. Выжженная пустыня.

Нет глобальной идеи — значит, геокультурная борьба, борьба за смыслы, проиграна, даже не начавшись. Кстати, поэтому Китай никогда не станет глобальным игроком — у него нет глобальной идеи, которая была бы интересна за пределами Китая. Маоизм был такой идеологией — и Латинская Америка до сих пор болеет его фантомными болями. Но современный Китай по факту отказался от маоизма, чем вычеркнул себя из глобальной элиты.

Второй фактор — технологическое развитие и исключительные возможности в мировом разделении труда в нескольких критически важных сегментах мировой экономики. Когда Путин объявил в 2007 году о мировой энергетической сверхдержаве, то в рамках понимания сути этого базового фактора такая заявка означала лишь одно — Россия претендует на лидерство в технологиях добычи и производства энергии во всех ее формах. Включая и перспективные. Но Путин, как оказалось, имел в виду банальную торговлю углеводородами. А это вообще о другом.

И опять же — Китай пока не выглядит и здесь способным войти в мировую элиту. Его технологическое развитие — это просто копия западного. Иногда умелая и перспективная, иногда — не очень. Но именно копия. Сборочный цех не может стать полноценным заводом, у него нет главного — нет возможности создания новой линейки новой продукции. Глобальная корпорация становится глобальной, когда в ее составе создается инновационное подразделение, способное генерировать и воплощать новые технологические идеи и решения. Именно поэтому Эппл — это глобальная корпорация, а Фокскон, собирающий ее продукцию — просто сборочный завод. Именно поэтому Газпром и Роснефть не могут стать глобальными игроками — это просто воровские общаки, им технологическое развитие в таком качестве не требуется.

Однако стремление войти в мировую элиту у нынешнего поколения российских правителей объективно существует. И оно имеет под собой вполне рациональную основу. Украденные у страны богатства, которые вывезены на Запад, легитимны лишь до той поры, пока клептократы обладают доступом к власти. Легализовать украденное — ключевая задача, которая поставлена перед Путиным и его кликой правящей в России братвой. Легализация возможна, но только в том случае, если Запад согласится с равным статусом российских братков. Что, конечно, полный абсурд.

Понятно, что нынешние правители России не имеют даже морального права соотносить себя с победителями. Путин и его клика — могильщики победы, но уж никак нее ее продолжатели. Они бы с радостью вообще забыли как страшный сон советское прошлое, в котором они были никем — но вынуждены иногда примазываться к его достижениям по сугубо шкурным обстоятельствам. И 75-летие победы — как раз такой повод.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Судя по прошлогоднему (уже прошлогоднему) накалу информационной подготовки, в этом году решено придать 75-летию победы особый и сакральный смысл. И здесь возникает сразу несколько вопросов. И заодно проблем. С одной стороны, Вторая мировая и наше в ней участие под названием Великая отечественная, безусловно — событие крайне значимое даже на очень протяженном временном интервале. Это была […]