WP — Ким Чен Ын пригрозил вернуться к испытаниям ядерного оружия — США не выполнили обещаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что не считает более необходимым следовать добровольному мораторию на испытания ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, добавив, что мир вскоре узнает о «новом стратегическом оружии» Пхеньяна, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, таким образом Ким ответил Трампу, который нарушил своё обещание не проводить с Южной Кореей военных учений. Тем не менее Пхеньян оставил возможность для дипломатического компромисса, увязав его с «будущим поведением США».



Reuters

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что более не считает необходимым следовать добровольному мораторию на испытания ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, предупредив, что мир вскоре узнает о «новом стратегическом оружии» Пхеньяна, пишет The Washington Post.

С подобным сообщением он выступил во вторник на ключевом съезде Трудовой партии Кореи. Ким пожаловался, что США ответили на мораторий продолжением военных учений с Южной Кореей, нарушив, таким образом, обещание президента Трампа. Кроме того, Вашингтон отправлял Сеулу передовое военное оборудование и ввёл против Пхеньяна новые санкции. Подобные шаги, по мнению Кима, представляют собой пример «враждебной» политики и «гангстерства».

Ранее северокорейский лидер предупредил, что его страна встанет на «новую тропу» в том случае, если США не откажутся от враждебного подхода и не пойдут на уступки до конца 2019 года. В противном случае он обещал Вашингтону некий неприятный «рождественский подарок». Хотя Рождество и прошло без новых ракетных стрельб, новые заявления Кима показывают, что он готовится к более агрессивным шагам.

В своей речи во вторник он сообщил, что Пхеньян вскоре продемонстрирует «новое стратегическое оружие», которое, как полагают эксперты, может оказаться межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Северная Корея не испытывала ядерное оружие и ракеты дальнего радиуса действия на протяжении последних двух лет. Однако на фоне серьёзного ухудшения отношений с США в прошлом году, Пхеньян провёл более десятка стрельб с применением баллистических ракет малого радиуса действия.

«Северная Корея, по сути, приставила МБР к голове Дональда Трампа с тем, что получить две самые желанные уступки: смягчение санкций и некие гарантии безопасности, — отметил по этому поводу старший директор корейских исследований при Центре национальных интересов Гарри Казианис. — Ким Чен Ын играет в опасную геополитическую игру «кто первый сдрейфит».

По мнению эксперта, испытания МБР бумерангом ударят по самим северокорейцам, так как такой шаг вынудит Вашингтон дать ответ в виде санкций, усиленного военного присутствия в Восточной Азии и угроз Трампа, которые ещё больше обострят ситуацию.

Кроме того, Ким также пообещал «поставить на постоянное дежурство мощное ядерное средство сдерживания, способное обуздать аналогичную угрозу со стороны США». Вместе с тем, он, допуская возможность компромисса, добавил, что «масштаб и сила нашего сдерживания» будет зависеть от «будущего поведения США».

По мнению старшего советника по делам Северо-Восточной Азии при Международной антикризисной группе Дуйон Ким, речь северокорейского лидера была умеренной, взвешенной и спокойной. Это говорит о том, что Пхеньян продолжит свой привычный курс с целью стать мощной экономической и ядерной державой, полагаясь исключительно на себя.

«Они, по сути, говорят, что ядерное оружие — это неотъемлемый элемент их экономического успеха, отрицая, таким образом, формулу Вашингтона о ликвидации ядерного оружия в обмен на гарантированное экономическое процветание, — отметила она. — Стоит ожидать, что в этом году Пхеньян займёт более жёсткую позицию, однако Ким всё равно оставил просвет для дипломатии, переведя мяч на половину Вашингтона и указав на то, что любое ядерное разоружение зависит от действий и намерений США».

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Последнее: Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предупредил, что не считает более необходимым следовать добровольному мораторию на испытания ядерного оружия и ракет дальнего радиуса действия, добавив, что мир вскоре узнает о «новом стратегическом оружии» Пхеньяна, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, таким образом Ким ответил Трампу, который нарушил своё обещание не проводить с Южной Кореей […]