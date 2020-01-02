Шведский эксперт — Запад не понимает Путина — и это грозит углублением конфликта с Россией

Западные страны неправильно понимают Владимира Путина, что может ещё больше обострить конфликт с Россией, заявил в интервью с Expressen эксперт по этой стране Оскар Йонссон. По его мнению, в особенности это касается попыток поддержать российских борцов за демократию. В то время западные дипломаты не считают, что такие шаги противоречат налаживанию конструктивных отношений с Москвой, в Кремле в них видят враждебное поведение — и это надо учитывать.



Reuters

Западные страны неправильно понимают Путина, и поэтому они рискуют углубить текущий конфликт с Россией. «Путин определённо бы сказал, что он находится в состоянии некой невооружённой войны с Западом. Он считает, что Запад пытается ослабить Россию с помощью информационного влияния», — заявил в интервью Expressen эксперт по РФ Оскар Йонссон.

По его мнению, в последние годы граница между войной и миром стала в некоторой степени размытой. Кибератаки нельзя провести просто так, для этого нужно в мирное время пытаться внедриться в те системы, которые ты собираешься атаковать. То же самое касается и информационного влияния. Например, для того, чтобы вмешаться в предвыборную гонку в США, требуется создавать фальшивые аккаунты и на протяжении длительного времени развивать свою версию событий.

Что же касается России, то, несмотря на то, что в начале 2000-х годов РФ и ЕС сблизились друг с другом, в итоге Путин решил, что конфронтация будет лучшим выбором по целому ряду причин. По словам эксперта, когда российский лидер пришёл к власти, РФ была достаточно бедной страной, в которой многие искренне надеялись на сотрудничество с Западом.

Однако затем в соседних с Россией государствах — Грузии, Украине и Кыргызстане — произошли «цветные революции», в результате которых были свергнуты «авторитарные и коррумпированные правительства», после чего эти государства начали масштабную кампанию по интеграции с Западом.

«В некоторой степени идея о том, что либеральная демократия распространялась при поддержке Запада — это не только российская паранойя, — признаёт Йонссон. — При Джордже Буше-младшем Белый дом записал «цветные революции» в список успехов Запада — что не соответствовало действительности: это были спонтанные народные демократические революции, которые не получали политической поддержки со стороны Запада. Однако тогда российский режим начал убеждаться в том, что Запад строит на его счёт некие планы».

При этом, продолжает эксперт, многое из того, в чём русские достигли значительных успехов, они раньше рассматривали как угрозу. Российская оппозиция активно сотрудничала с западными партиями, после чего «режим» подумал: «С какими политическими партиями, которые способствуют нашим целям, мы может наладить мосты?». Это касалось очень многих — от Марин Ле Пен до нацистов и коммунистов по всей Европе. Единственное, что их объединяло, так это то, что они пытались подорвать единство Запада.

Когда же РФ «аннексировала»* Крым, а западные страны ввели против Москвы санкции, российское руководство увидело в таком шаге акт войны. Однако вопрос для Запада состоял скорее не в том, чтобы найти эффективный способ заставить Россию отдать Крым, а в том, чтобы послать ей сигнал, не обострив ситуацию. В результате западные страны решили остановиться на экономических санкциях.

«Но когда в 2014 году в РФ увидели, что цена на нефть рухнула, а ОПЕК захотела снизить объёмы добычи, чтобы вновь её поднять, Саудовская Аравия отказалась. Тогда Путин в интервью заявил, что США с помощью Саудовской Аравии пытаются подорвать российскую экономику, чтобы вызвать в РФ хаос», — напоминает эксперт.

Как бы то ни было, Йонссон уверен, что недопонимание между сторонами может привести к обострению конфликта. «Взять, например, поддержку демократии. Шведские дипломаты говорят: «Мы не видим никакого противоречия между поддержкой борцов за демократию в РФ и хорошими отношениями с российским руководством». Проблема в том, что если перевернуть доску и узнать, что является самым крупным вызовом для российского руководство, то вы увидите, что это те самые борцы за демократию, которые стоят и протестуют под стенами Кремля. С их точки зрения мы поддерживаем их главного врага. Я не говорю, что мы не должны поддерживать демократию, но мы должны понимать, как трактуются наши действия», — подчёркивает шведский эксперт.

«Недопонимание вызвано тем, что РФ балансирует на размытой линии между войной и миром, в то время как нам кажется, что мы живём в основном в мире… Мы видим, что РФ достаточно крупно рискует, например, когда использует боевые химвещества на британской земле… Вместе с тем мы на Западе, по сути, лишь хотим, чтобы РФ оставила нас в покое», — добавил он.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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