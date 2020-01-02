МЧС разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

МЧС РФ разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций.

«С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения (…) эвакуационных мероприятий (…) предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», – приводит текст законопроекта ТАСС.

Сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна лишь в двух случаях: при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Напомним, в декабре глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года местное население отказывалось от эвакуации, несмотря на угрозу затопления, что создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, плавсредства, хотя они были остро необходимы в другом месте. По словам министра, в связи с этим МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину, и он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести ответственность для чиновников за то, что они несвоевременно предоставляют полную информацию, которая нужна для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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Последнее: МЧС РФ разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», вводящие обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций. «С учетом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также оперативности проведения (…) эвакуационных мероприятий (…) предусматривается […]