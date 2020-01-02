Мнение: «Беркут» на евромайдане: Свидетельство Аброськина

Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками.

Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались.

Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками. Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались. Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям". […]