Мнение: «Беркут» на евромайдане: Свидетельство Аброськина

Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками.
Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались.
Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям".
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Освобожденный в ходе недавнего обмена между ЛДНР и Украиной сотрудник "Беркута" Павел Аброськин свидетельствует о событиях во время расстрела евромайдана, а также о том, как сотрудников "Беркута" сделали стрелочниками. Плюс фактические подробности со стороны ЛДНР по обмену, включая вопрос "отказников", которые меняться отказались. Плюс чудесные откровения украинских нацистов в стиле "Нужно было стрелять по вождям". […]
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