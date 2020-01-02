Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру

Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи.
По словам шоумена Павла Воли – мужа Утяшевой – погром в квартире устроили дети, которым на Новый год предоставили «полную свободу», передает РИА «Новости».
Судя по кадрам в Instagram Утяшевой, по всей квартире разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки, а на журнальном столе оказался рулон туалетной бумаги. Елка осталось целой. «Новый год», – написала телеведущая в подписи к своем посту.
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартируhttps://t.co/ihbG4s55Iq pic.twitter.com/ucUPilOti4
— РИА Новости (@rianru) January 1, 2020
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Последнее: Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. По словам шоумена Павла Воли – мужа Утяшевой – погром в квартире устроили дети, которым на Новый год предоставили «полную свободу», передает РИА «Новости». Судя по кадрам в Instagram Утяшевой, по всей квартире разбросан искусственный снег, поломанные вещи, коробки, а на журнальном столе оказался рулон […]
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