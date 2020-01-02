Мнение: О финальной распродаже дорогой России

Скажите, вы ждали последние времена?

Не важно. Потому что они пришли. Во всяком случае появились признаки, которые социальных сетях и телеграм-каналах расценили однозначно. Жаль, что их реакция неведомым способом ускользнула от внимания просвещённой публики.

С другой стороны, а чему тут удивляться?

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников и собственные источники, «Роснефть» Игоря Сечина и «Нефтегазхолдинг» верного сечинского соратника Эдуарда Худайнатова готовят сделку по продаже азиатским инвесторам крупной доли в месторождениях нефти на севере Восточной Сибири. Потенциальным покупателям из Китая, а также из Индии предлагают до 40% в гигантском проекте, который объединит четыре месторождения в Красноярском крае, в том числе входящие в Ванкорский кластер. Его российские #СМИ называют «крупнейшим северным активом» страны, и он является одним из последних крупных месторождений российской нефти, где недра еще не истощены.

В периметр сделки войдут гигантское Ванкорское месторождение (запасы почти полмиллиарда тонн), Лодочное (73 млн тонн, запущено в 2019 году) и Тагульское месторождения (45 млн тонн). К ним добавится Пайяхское месторождение «Нефтегазхолдинга», совместный проект «Роснефти» с ВР «Ермак нефтегаз», а также восточнотаймырское месторождение. Открытые в 1990-х, эти залежи стояли законсервированными почти два десятилетия и были включены в добычу только в 2010-х. Суммарные запасы кластера оцениваются почти в миллиард тонн, или 8,6% от всех рентабельных запасов в стране, по оценке Роснедр.

Теперь все их объединят под общим юридическим лицом – компанией «Восток Ойл», долю в которой предполагается продать нерезидентам. В середине сентября делегация «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным посетила Индию и Китай, предлагая российские недра. И, по неофициальным данным, местные компании «подтвердили свой интерес к возможному участию в проекте «Восток ойл».

Но только с одним условием.

Все потенциальные покупатели настаивают на снижении налоговой нагрузки. Они мотивируют это тем, что все месторождения находятся за полярным кругом, и им требуются льготы. В частности, проекту нужны освобождение от НДПИ, налоговый вычет на сумму инвестиций, нулевые ставки налога на имущество и земельного налога. Сейчас всё это на уровне президента России пытается организовать «Роснефть». Пока у неё всё получается, а переговоры успешно продолжатся в наступившем году.

И, как вишенка на торте, ещё одна деталь. Согласно подсчётам экономистов, суммарный объём запрашиваемых льгот может достичь 2,6 трлн руб. за 30 лет. Это более 40 млрд долл. по текущему курсу. Меж тем выручка «Роснефти» от продажи иностранцам доли в «Восток ойл» оценивается в сумму от 3 до 7 млрд долл. А весь проект в целом – в 15 млрд долл. По сути, за сделку заплатит российский бюджет, хотя и в рассрочку, а конечными бенефициарами станут не столько будущие покупатели, сколько неназванные менеджеры российского нефтяного холдинга.

Впрочем, это очень по-русски – приватизация прибыли и национализация убытков. Едва ли не весь околокремлёвский #бизнес на том стоит. С другой стороны, если на щит уже и в самом близком окружении Сами-знаете-кого поднимается лозунг «Всё на продажу», дело швах, видимо.

Последние времена пришли?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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