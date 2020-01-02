В России сертифицировали новый кросс-хэтчбек Kia XCeed

02.01.2020, 3:04, Разное

В РФ новый кросс-хэтчбек прошел сертификацию. Документ вступит в силу с 20 января, затем Kia XCeed должны выпустить на калининградском заводе «Автотор».
Длина модели составляет 4935 мм, а ширина — 1826 мм. Высота автомобиля равна 1490 мм. Другими особенностями нового Kia XCeed стали: защитный пластиковый кузов и больший клиренс. В РФ кросс-хэтчбек оснастят тем же набором двигателей, что и ProCeed, состоящий из бензинового турбомотора T-GDI на 1,4 и 1,6 литра мощностью 140 и 200 лошадиных сил. Двигатели функционируют в паре с 7-ступенчатым преселективным «роботом», а также передним приводом.

По предварительным сведениям, цена за Kia XCeed составит примерно 1,5-2 миллиона рублей. Подобные расценки представлены и для ProCeed.



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