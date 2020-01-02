Путин присвоил главе ФССП звание генерал-полковника

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении специального звания генерал-полковника внутренней службы руководителю Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову.
«Присвоить специальное звание генерал-полковника внутренней службы Аристову Дмитрию Васильевичу», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Аристов является действительным государственным советником РФ 1 класса и полковником запаса. Директором ФССП он назначен 20 марта 2017 года.
Напомним, в сентябре стало известно, что систему взыскания долгов в РФ ждет полное обновление.
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