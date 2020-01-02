Зеленский подписал закон о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 394-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг». Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Глава государства 27 декабря вернул в парламент закон со своей подписью.

Законом предусматривается определить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом Министров Украины.

Документ предполагает, что члены и руководитель комиссии назначаются распоряжениями правительства по итогам конкурса. Также предлагается запретить увольнять членов нацкомиссии в случае сложения полномочий Кабмина перед новоизбранной Радой или отставки правительства.

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики, нардепа от «Слуги народа» Андрей Герус отметил в Facebook, что закон приняли во исполнение решениея Конституционного суда о неконституционности некоторых положений предыдущего закона.

«Регулятор будет продолжать свою работу с 1 января, сохраняя и даже усиливая свою функциональную и финансовую независимость», – добавил он.

Президент України підписав закон, що виконує рішення Конституційного суду та врегульовує діяльність НКРЕКП. Необхідні… Posted by Andriy Gerus on Esmaspäev, 30. detsember 2019

Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект 19 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 27 декабря.

14 июня Конституционный Суд по представлению 46 нардепов вынес решение о неконституционности создания НКРЭКУ. Согласно документу, пятый президент Украины Петр Порошенко, который создал комиссию своим указом, превысил свои конституционные полномочия. Положения закона о деятельности НКРЭКУ, которые КСУ признал неконституционными, утратят силу 31 декабря 2019 года.

Чтобы урегулировать ситуацию, которая сложилась в связи с решением КСУ, до конца 2019 года необходимо внести изменения в Конституцию, сообщал народный депутат из фракции «Слуга народа», председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработке и захоронении бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 394-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг». Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Глава государства 27 декабря вернул в парламент закон со своей подписью. Законом предусматривается определить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных […]