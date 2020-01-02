Британия запросила заседание СБ ООН по Идлибу

Великобритания запросила проведение консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе, сообщил источник в Совбезе.

«Великобритания направила запрос на проведение консультаций по ситуации в Идлибе. США это предложение поддержали. Но дата пока не определена. Оно может пройти на этой неделе, может и на следующей», – приводит слова источника ТАСС.

Напомним, 24 декабря Генштаб вооруженных сил Сирии объявил об освобождении с 19 декабря от террористов более чем 40 деревень в провинции Идлиб и призвал мирных жителей покинуть удерживаемые боевиками поселения. В списке освобожденных деревень – стратегически важные пункты, например деревня Джарджаназ в десяти километрах от города Маарет-Нууман, который удерживается боевиками с 2012 года. 31 декабря сирийская армия приостановила наступление в Идлибе из-за сильных дождей.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Великобритания запросила проведение консультаций в Совете Безопасности ООН по ситуации в сирийском Идлибе, сообщил источник в Совбезе. «Великобритания направила запрос на проведение консультаций по ситуации в Идлибе. США это предложение поддержали. Но дата пока не определена. Оно может пройти на этой неделе, может и на следующей», – приводит слова источника ТАСС. Напомним, 24 декабря Генштаб […]