Названы самые частые причины обращения россиян за медицинской помощью в зимние праздники

02.01.2020, 2:04, Разное

Глава Минздрава Пермского края Оксана Мелехова перечислила самые частые причины обращения россиян за медицинской помощью в зимние праздники. Прежде всего, на недомогание жалуются граждане, страдающие от гипертонических болезней, а также люди, получающие во время празднования различные повреждения.
Взрослые и дети зачастую обращаются к врачам из-за отравления. Не стоит забывать о бытовых травмах – на Новый год человек может запросто получить ожог или обморожение. Стоит напомнить, что даже в праздничный период больницы и стационары работают в прежнем режиме, чтобы в случае необходимости провести операцию или предоставить первую медицинскую помощь.

Помимо этого, жители РФ смогут обращаться в травмпункты и даже клиники экстренной стоматологической помощи. В данный период в подобных заведениях дежурят терапевты, педиатры и даже акушеры-гинекологи.



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