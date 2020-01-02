Автоновости: «Киллер» Mercedes GLE и BMW X5: первые официальные фото кроссовера Genesis GV80

Люксовый бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, показал фото своего первого кроссовера GV80. При этом производитель уже озвучил сроки запуска новой модели, которая, кстати, ожидается и в России.

Большой 7-местный конкурент BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7 внешне практически повторил одноименный прототип GV80 Concept 2017 года. А по платформе, как ожидается, он будет унифицирован с седаном GV80 нового поколения с задним приводом в базе и полным в виде опции.

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Как уже было видно по ранним шпионским фото, салон напичкан технологичными решениями: GV80 получил цифровую приборную панель, обзавелся дополнительными сенсорными экранами для управления некоторыми функциями, и получил поворотную "шайбу" вместо традиционного селектора коробки передач.

Моторную гамму корейцы обещают озвучить позже. По предварительным данным корейских СМИ, Genesis GV80 получит "турбочетверку" объемом 2,5 л на 304 л.с. и 422 Нм (6,9 сек до "сотни"), а также топовый 3,5-литровый наддувный V6 в 380 л.с. и 530 Нм, с которым кроссовер будет набирать 100 км/час за 5,7 сек.

Обещают вседорожнику и 3-литровый дизельный мотор, который сможет развивать до 278 л.с. и 590 Нм крутящего момента, будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом и сможет набирать 100 км/час за 6,8 сек.

В Genesis заявляют, что "глобальный запуск GV80 в 2020 году состоится одновременно со стартом продаж модели на внутреннем рынке Южной Кореи в январе". Ожидается, что GV80 доберется и до России, но подробностей российский офис пока не сообщает.

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Последнее: Люксовый бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, показал фото своего первого кроссовера GV80. При этом производитель уже озвучил сроки запуска новой модели, которая, кстати, ожидается и в России. Большой 7-местный конкурент BMW X5, Mercedes-Benz GLE и Audi Q7 внешне практически повторил одноименный прототип GV80 Concept 2017 года. А по платформе, как ожидается, он будет унифицирован с седаном […]