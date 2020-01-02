Главный раввин Польши раскритиковал заявление Путина об «антисемитской свинье»

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Польши Михаил Шудрих ответили на слова российского президента Владимира Путина, который 24 декабря назвал посла Польши в Германии в 1934-1939 годах Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».

Текст заявления Шудриха и Колодзейской-Полтын опубликовал в Twitter заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Шудрих и Колодзейска-Полтын заявили, что Путин манипулировал фактами, изложенными в докладе посла, когда говорил о его беседе с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером.

«В то время когда Третий Рейх изгнал тысячи польских евреев в 1938 году, дипломатические службы, в том числе лично посол Липский, поддерживали их. Обвинять его в антисемитизме, основанном на одном предложении, вырванном из контекста, крайне безответственно», – сказано в документе.

Память о Второй мировой войне является основой «современной европейской идентичности», подчеркнули Шудрих и Колодзейска-Полтын.

Они добавили, что власти Германии последовательно говорят правду об этой войне.

«Мы желаем подобной честности российским властям, которые начали войну как союзники [нацистской] Германии», – подытожили авторы заявления.

Bardzo wa * ne o * wiadczenie Zwi * zku Gmin Wyznaniowych * ydowskich w RP ostatecznie demaskuj * ce manipulacj * notatk * z rozmowy amb. Lipskiego, któr * propagandowo próbowa * wykorzysta * prezydent Putin. pic.twitter.com/L0dnyvBq9R

— S Szynkowski vel S * k (@SzSz_velSek) December 31, 2019

19 декабря Путин заявил, что в начале Второй мировой войны войска СССР вошли на территорию Польши, когда польское правительство якобы утратило контроль над своими вооруженными силами. В министерстве иностранных дел Польши ответили, что эти слова являются «пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма».

24 декабря российский лидер сказал, что архивные документы якобы свидетельствуют о том, что Польша фактически вступила в сговор с Гитлером и вела с ним переговоры. Путин утверждал, что Липский якобы поддержал идею лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера выслать евреев из Польши в Африку.

28 декабря российского посла Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши, чтобы выразить протест против заявлений Путина.

Польский историк Лукаш Адамски в комментарии изданию «ГОРДОН» высказал мнение, что это заявление Путина – его личная месть за то, что он не был приглашен на годовщину начала Второй мировой войны.

29 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Путина во лжи и заявил, что российский президент пытается таким образом прикрыть проблемы в своей стране.

Посол США в Варшаве Жоржет Мосбахер подчеркнула, что Польша стала жертвой Второй мировой войны.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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