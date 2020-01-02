Информация для читателей «Новой газеты»

Режим работы в праздники, итоги от главного редактора и докфест.

Уважаемые читатели, лента новостей на сайте «Новой газеты» в 2020-м году по плану и в связи с праздничным расписанием начнет обновляться со 2 января. Но, конечно, мы готовы включиться в любой момент, как только этого потребует повестка.

Тексты замечательного новогоднего номера мы продолжим выкладывать на сайт в течение новогодних праздников: впереди святочный рассказ Александра Гениса, ода свету от Алексея Поликовского, лавстори от нашего спецкора Екатерины Гликман, интервью культуролога Александра Эткинда — Дмитрию Быкову о связи нефти, водки, политики и секса…

Напомним, что с 3 января сайт Novayagazeta.ru, как всегда, покажет фестиваль современного документального кино, которого вы не увидите по телевизору. Формат: один день — один фильм. Ознакомиться с программой VIII докфеста можно здесь.

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«Новая газета» и «Артдокфест» представляют VIII онлайн-смотр актуального документального кино с 3 по 12 января. АФИША

Главный редактор в прямом эфире подвел итоги года в жизни редакции и страны. Смотрите ответы Дмитрия Муратова на вопросы соучастников и читателей «Новой» здесь.

Большой спецпроект Елены Костюченко и Юрия Жалина «Сигнал: "Дождь идет"» по итогам длинной и сложной командировки нашего спецкора в эпицентр протестов в Гонконге смотрите здесь.

Спасибо за то, что вы с нами.

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Источник: Новая газета

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