В лондонской галерее повредили картину Пикассо

Посетитель лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо «Бюст женщины», сообщает 31 декабря ВВС.

Полотно оценивается в 20 млн фунтов стерлингов (около $26 млн).

Администрация галереи пока не сообщила о степени нанесенного ущерба, известно только, что картину разорвали.

Задержанный 20-летний Шакил Мэсси из северного Лондона в суде заявил, что он отрицает обвинения в свой адрес. Он будет находится под стражей до 30 января – суд отказал ему в освобождении под залог. Мужчина будет присутствовать на предварительном слушании дела, которое пройдет в лондонском королевском суде 30 января.

Картина была написана Пикассо в Париже в мае 1944 года, в последние месяцы нацистской оккупации. На полотне изображена любовница Пикассо Дора Маар, отмечается на сайте галереи.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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