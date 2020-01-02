Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

02.01.2020, 1:12, Новости дня

Победителем восьмого сезона шоу «Голос» на Первом канале стал певец из Кабардино-Балкарии Аскер Бербеков.

В финале конкурса Бербеков исполнил песни Can’t Help Falling in Love Элвиса Пресли и «Карточный домик». За победу с ним боролись Арсен Мукенди, Ив Набиев и Антон Токарев, передает РИА «Новости».

Победителя конкурса определили зрители при помощи СМС-голосования в прямом эфире. Бербеков получил 66,1% зрительских голосов.

Зрительское голосование «Голоса», как ранее отметили в пресс-службе, проводится по схеме «один этап – один голос». Доход от голосования будет направлен на благотворительные цели.

Аскер Бербеков, как сообщается на сайте «Голоса», является уроженцем Баксана, Кабардино-Балкария, ему 28 лет.

В среду финалист шоу «Голос» из команды Сергея Шнурова Антон Токарев во время выступления в финале музыкального конкурса извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов.



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