«Выкупить халупу»: Басков собирался сбить цену и тайно приобрести жилье Киркорова

Николай Басков собирался сбить цену и тайно приобрести жилье Киркорова в Латвии, выставленное за долги на продажу. Далеко идущие планы стали достоянием не только пока еще владельца квартиры, но и всей общественности.

Разговор с помощником представляет Баскова не с лучшей стороны, как в плане этики, так и морали. Особенно неприятно звучат оскорбительные высказывания в адрес предполагаемой жертвы — Филиппа Киркорова. Исходя из указаний, он собирался не только стать собственником жилья, но и насладиться «победой».

Проблемы с ипотечной квартирой, которую певец приобрел в 2016 году, будут решаться в судебных инстанциях. Адвокат Киркорова Александр Добровинский уверенно заявляет, что банку не удастся отобрать недвижимость у его подопечного, пишет «Экспресс-газета».

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Последнее: Николай Басков собирался сбить цену и тайно приобрести жилье Киркорова в Латвии, выставленное за долги на продажу. Далеко идущие планы стали достоянием не только пока еще владельца квартиры, но и всей общественности. Разговор с помощником представляет Баскова не с лучшей стороны, как в плане этики, так и морали. Особенно неприятно звучат оскорбительные высказывания в адрес […]