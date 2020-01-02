Музыкант Кортнев назвал главным событием десятилетия для России разрыв с Украиной

02.01.2020, 0:54, Новости дня

Разрыв с Украиной был для России главным событием последних 10 лет. Такое мнение лидер группы «Несчастный случай», российский музыкант Алексей Кортнев выразил в предновогоднем интервью телеканалу «Настоящее время».

«Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная. Но думаю, что она затмевает все остальное – и допинговый скандал, и сочинскую Олимпиаду, и прочее», – сказал он.

Музыкант считает, что это «и репутационный, и экономический, и политический удар», который Россия будет ощущать «еще долгие десятилетия, скорее всего».

Отношения Киева и Москвы испортились после незаконной аннексии Россией Крыма весной 2014 года и начала сразу после этого боевых действий на Донбассе при поддержке российской армии. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на представленные Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Разрыв с Украиной был для России главным событием последних 10 лет. Такое мнение лидер группы «Несчастный случай», российский музыкант Алексей Кортнев выразил в предновогоднем интервью телеканалу «Настоящее время». «Думаю, главным событием прошедших десяти лет для России и для ее населения был разрыв с Украиной. И это самая мучительная, самая обсуждаемая тема, к сожалению, полностью негативная. Но […]

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