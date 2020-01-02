Два российских телеканала скрыли счетчики лайков и дизлайков под новогодним обращением Путина

Российские телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» на своих страницах в YouTube скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также закрыли комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание канал «Дождь» 1 января.
«Эхо Москвы» отмечает, что в 13.00 1 января, когда счетчики еще были открыты, ролик Путина на странице «Первого канала» собрал 66 тыс. дизлайков и 12 тыс. лайков.
Другие телеканалы, например НТВ, оставили открытым счетчик под обращением Путина. По состоянию на 23.30 1 января кнопку «Не нравится» нажали 29 тыс., «Нравится» – 8,6 тыс.
Под остальными видео, загруженными «Россией 24» и «Первым каналом» в YouTube, количество лайков и дизлайков, также как возможность оставлять комментарии, открыты.
Запись пресс-конференции российского лидера, обнародованная 19 декабря «Россией 24», можно комментировать. Также там открыт счетчик, согласно которому видео собрало 51 тыс. отрицательных отметок и только 15 тыс. – положительных.
В 2019 году количество дизлайков под новогодним обращением Путина на странице «Первого канала» в YouTube достигло 70 тыс., после чего телеканал отключил комментарии и скрыл данные счетчика.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Российские телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» на своих страницах в YouTube скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также закрыли комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание канал «Дождь» 1 января. «Эхо Москвы» отмечает, что в 13.00 1 января, когда счетчики еще были открыты, ролик Путина на странице «Первого канала» собрал 66 тыс. дизлайков […]
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