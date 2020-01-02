В Чернигове трое людей попали в реанимацию с ботулизмом

В Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

Люди попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 31 декабря.

УНИАН пишет, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Диагноз ботулизм поставили клинически, чтобы его подтвердить Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины должен провести необходимые исследования.

В 2019 году в Черниговской области зафиксировали около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Российские телеканалы «Россия 24» и «Первый канал» на своих страницах в YouTube скрыли счетчики лайков и дизлайков, а также закрыли комментарии под новогодним обращением президента РФ Владимира Путина. На это обратил внимание канал «Дождь» 1 января. «Эхо Москвы» отмечает, что в 13.00 1 января, когда счетчики еще были открыты, ролик Путина на странице «Первого канала» собрал 66 тыс. дизлайков […]