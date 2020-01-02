В Чернигове трое людей попали в реанимацию с ботулизмом

В Чернигове медики зафиксировали три случая заболевания ботулизмом. Об этом 1 января проинформировал пресс-центр управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.
Люди попали в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2 31 декабря.
УНИАН пишет, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести.
Диагноз ботулизм поставили клинически, чтобы его подтвердить Черниговский областной лабораторный центр Минздрава Украины должен провести необходимые исследования.
В 2019 году в Черниговской области зафиксировали около 10 случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.
Ботулизм – заболевание, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания. Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой потребителю точно не известно. К факторам риска относится употребление термически не обработанных вяленой, соленой и консервированной рыбы, изделий из мяса.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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