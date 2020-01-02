«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» без Ярмоленко разгромил «Борнмут». Результаты 21-го тура чемпионата Англии

1 января состоялись девять матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.
«Бернли» – «Астон Вилла» – 1:2
Голы: Вуд, 80 – Весли, 27, Грилиш, 41
«Брайтон» – «Челси» – 1:1
Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10
«Уотфорд» – «Вулверхэмптон» – 2:1
Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 – Нету, 60
Удаление: Кабаселе, 71 («Уотфорд»)
«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3
Голы: Перес, 36, Меддисон, 39, Чудхури, 87
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0
Гол: Ингс, 17
«Вест Хэм» – «Борнмут» – 4:0
Голы: Нобл, 17, 35 (пенальти), Алле, 25, Андерсон, 66
Украинский полузащитник хозяев поля Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.
«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1
Голы: Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
«Норвич» – «Кристал Пэлас» – 1:1
Голы: Кантуэлл, 4 – Уивем, 85
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
Голы: Пепе, 8, Сократис, 43
Последний матч 21-го тура чемпионата Англии пройдет 2 января, в нем «Ливерпуль» примет на своем поле «Шеффилд».
Турнирная таблица чемпионата Англии:
Скриншот: premierleague.com
Матчи 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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