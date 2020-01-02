«Арсенал» победил «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм» без Ярмоленко разгромил «Борнмут». Результаты 21-го тура чемпионата Англии

1 января состоялись девять матчей 21-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

«Бернли» – «Астон Вилла» – 1:2

Голы: Вуд, 80 – Весли, 27, Грилиш, 41

«Брайтон» – «Челси» – 1:1

Голы: Джаханбахш, 84 – Аспиликуэта, 10

«Уотфорд» – «Вулверхэмптон» – 2:1

Голы: Деулофеу, 30, Дукуре, 49 – Нету, 60

Удаление: Кабаселе, 71 («Уотфорд»)

«Ньюкасл» – «Лестер» – 0:3

Голы: Перес, 36, Меддисон, 39, Чудхури, 87

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 1:0

Гол: Ингс, 17

«Вест Хэм» – «Борнмут» – 4:0

Голы: Нобл, 17, 35 (пенальти), Алле, 25, Андерсон, 66

Украинский полузащитник хозяев поля Андрей Ярмоленко пропустил игру из-за травмы.

«Манчестер Сити» – «Эвертон» – 2:1

Голы: Жезус, 51, 58 – Ришарлисон, 71

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

«Норвич» – «Кристал Пэлас» – 1:1

Голы: Кантуэлл, 4 – Уивем, 85

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0

Голы: Пепе, 8, Сократис, 43

Последний матч 21-го тура чемпионата Англии пройдет 2 января, в нем «Ливерпуль» примет на своем поле «Шеффилд».

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Скриншот: premierleague.com

Матчи 22-го тура чемпионата Англии пройдут с 10-го по 12 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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