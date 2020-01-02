Финалист шоу «Голос» из команды Шнурова извинился перед Гагариной

02.01.2020, 0:26, Новости дня

Финалист шоу «Голос» из команды Сергея Шнурова Антон Токарев во время выступления в финале музыкального конкурса извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов.

Участники финала музыкального конкурса, который прошел в среду на Первом канале, должны были спеть вместе со своими наставниками, передает РИА «Новости».

Токарев исполнил с Сергеем Шнуровым песню «Супер гуд». Композицию переделали специально под выступление: из текста вырезали нецензурные слова, зато упомянули других членов жюри – Валерия Сюткина и Полину Гагарину.

Во время выступления Токарев спустился со сцены с букетом цветов и подошел к Полине.

«Раз – это для вас. Полина, за все простите нас», – произнес конкурсант и вручил Гагариной букет цветов. Певица приняла неожиданный презент, а Токарев продолжил выступление.

Напомним, в начале декабря Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина, который во время выступления на шоу «Голос» подошел к столу певицы и высыпал на него семечки. «Малая, от души!» – добавил он. Позже и сам Шнуров пошутил на эту тему. Он сказал Курчанину, что семечки нужно было сыпать не на стол, а на голову.



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Последнее: Финалист шоу «Голос» из команды Сергея Шнурова Антон Токарев во время выступления в финале музыкального конкурса извинился перед Полиной Гагариной и вручил ей букет цветов. Участники финала музыкального конкурса, который прошел в среду на Первом канале, должны были спеть вместе со своими наставниками, передает РИА «Новости». Токарев исполнил с Сергеем Шнуровым песню «Супер гуд». Композицию […]

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