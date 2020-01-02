Тот же звон, разные колокола — OAN о «российском» и «украинском» скандалах Трампа

02.01.2020, 0:21, Новости дня

Демократическая партия США боится проиграть на выборах 2020 года, поэтому обвиняет Трампа в сговоре то с Россией, то с Украиной, отмечает One America News. Телеканал подчёркивает безосновательность и нелепость обвинений, послуживших основой для импичмента главы Белого дома.

Мысли напоследок. На исход выборов 2020 года пытаются повлиять с помощью второй лживой теории о сговоре с иностранным государством. В этом вся суть импичмента. Противники Трампа, преследуя узкопартийные интересы, бьют в набат, только политический колокол изменился: сначала это был «сговор» с Россией, потом — «попытка сговора» с Украиной. Но в конечном итоге демократы всё так же звонят в колокола.

Вот каким был несмолкаемый колокольный звон  в 2017 году: команда Трампа вступила в сговор с Владимиром Путиным и WikiLeaks, чтобы нечестным путём победить Хиллари на выборах 2016 года. В 2019-м звон звучит очень похоже: команда Трампа вступила в сговор с Украиной и Руди Джулиани, чтобы нечестным путём победить Джо Байдена на выборах 2020 года. Тот же звон, разные колокола.

И всё это — доказательная база дутых, односторонних, предвзятых докладов по импичменту, основанных на  политическом вымысле и выпущенных двумя комитетами (палаты представителей конгресса США. — ИноТВ), превратившимися в орудие борьбы. В этих докладах нет ничего, заслуживающего импичмента.

Доводы демократов о том, что президент злоупотребил полномочиями, чтобы заставить иностранное правительство провести расследование в отношении его политического соперника и тем самым помочь кампании по его (Трампа. — ИноТВ) переизбранию, полнейший вымысел! Нет никаких прямых доказательств, подтверждающих этот политический колокольный звон. Это только догадка, мнение, гипербола, основанная на показаниях так называемых свидетелей, то есть исконных обитателей «болота»*, настроенных против политики Трампа, или против самого президента, или против того и другого.

Но звон не смолкает: неистовые, полные ненависти, предвзятые звонари гиперконституционного импичмента просто меняют мелодию — теперь это не «сговор с Россией», в который уже никто не верит, а лживая и нелепая история о заговоре с Украиной. В основе этой истории только одна политическая реальность: демократы боятся, что победить Трампа на избирательных участках им не удастся.

Дата выхода в эфир 30 декабря 2019 года.

* «Болото» — несменяемая вашингтонская элита, подозреваемая в коррупции. Баллотируясь на президентских выборах 2016 года, Дональд Трамп обещал  «осушить болото» (прим. ИноТВ).



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Последнее: Демократическая партия США боится проиграть на выборах 2020 года, поэтому обвиняет Трампа в сговоре то с Россией, то с Украиной, отмечает One America News. Телеканал подчёркивает безосновательность и нелепость обвинений, послуживших основой для импичмента главы Белого дома. Мысли напоследок. На исход выборов 2020 года пытаются повлиять с помощью второй лживой теории о сговоре с иностранным […]

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